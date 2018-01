OPROEP: Ingesneeuwd?

Ⓒ Hans ter Braak / Twitter

De Alpen worden op dit moment geteisterd door zeer hevige sneeuwval, lawinegevaar, overstromingen en aardverschuivingen. Pistes zijn gesloten en veel wintersporters moeten van de autoriteiten zelfs noodgedwongen binnen blijven, omdat het buiten te gevaarlijk is. De redactie van De Telegraaf is op zoek naar Nederlandse wintersporters die op dit moment in de getroffen gebieden zitten.