Verbrande heide in het natuurgebied de Meinweg. Ⓒ ANP

HERKENBOSCH - „We zagen de rode gloed op ons afkomen. Je weet niet of en wanneer het stopt, maar je moet wel weg”, zegt bewoner Leo van chaletpark Elfenmeer, dat naast het natuurgebied zit. Nu is het weer rustig in Nationaal Park Meinweg bij het Limburgse Herkenbosch. Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten en er lijkt niets gebeurd. „Maar de natuur heeft wel tien jaar nodig om de oude glorie terug te krijgen”, zegt Tiemen Brouwer van Staatsbosbeheer.