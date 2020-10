Man bungelt 13 uur aan Trump Tower, streamt zichzelf en eist gesprek met president

De man, volgens lokale media tussen de 20 en 30 jaar oud, hing vanaf half zes zondagavond (lokale tijd) aan de 16e verdieping van de wolkenkrabber in downtown Chicago. Volgens lokale media dreigde hij zich te pletter te laten vallen als hij geen toegang tot president Trump zou krijgen.

Later op de zondagavond verscheen een video online waarop de man volgens lokale media te zien zou zijn. Hij bungelt aan een oranje koord, filmt zichzelf en toon ook de Chicago River vele tientallen meters lager. De man claimt in de video een aanhanger te zijn van de Black Lives Matter-beweging. Ook richt de man korte tijd zijn camera naar boven, waar agenten op de man inpraten om hem veilig terug op het dak te krijgen. De man dreigt met een flink mes het touw door te snijden als agenten hem omhoog willen trekken. Hij lijkt te beschikken over een professionele klimuitrusting.

Volgens de lokale politiechef deden de onderhandelaars er alles aan om de man in veiligheid te brengen. Dat lukte na 13 uur op hem inpraten. Nadat hij omhoog was gehezen, arresteerden agenten de actievoerder. De man zou ongedeerd zijn, maar werd wel met een ambulance afgevoerd.

In de maandagochtendspits werd verkeer in het gebied urenlang omgeleid.