Apenpokkenvirus voor het eerst in Nederland vastgesteld

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Af en toe duikt het op in andere landen, maar dan gaat het om een enkel geval van iemand die kort ervoor in Afrika is geweest en misschien nog iemand heeft besmet. Nu gaat het om een opvallend grote uitbraak. In België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn besmettingen vastgesteld. Veel patiënten zijn nooit in Afrika geweest. Bovendien hebben ze vaak geen contact met elkaar gehad, de besmettingen lijken los van elkaar te staan. Dat baart deskundigen zorgen.

Het apenpokkenvirus is heel besmettelijk, maar de ziekte verloopt bij de meeste mensen vrij mild. Ze kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. Het virus kan wel gevaarlijk zijn voor mensen die al een verzwakte weerstand hebben.

Mensen kunnen het virus oplopen door nauw huidcontact, bijvoorbeeld door een open wondje van iemand aan te raken. Virusdeeltjes kunnen ook op bijvoorbeeld beddengoed zitten. Bij eerdere uitbraken van het apenpokkenvirus begon de huiduitslag op het gezicht. Nu ontstaan de eerste blaasjes rond de anus. „Dat is anders dan we gewend zijn van het virus”, aldus het RIVM. Onder de apenpokkenpatiënten zijn opvallend veel mannen die seks hebben met andere mannen. Door nauw contact tijdens de seks zijn ze mogelijk besmet geraakt.

100.000 doses pokkenvaccin

Nederland heeft ongeveer 100.000 doses van het vaccin tegen pokken beschikbaar. Maar er ligt nog geen besluit over het gebruik van het middel, en zo ja, wie dat vaccin dan zouden krijgen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er eerst „meer tijd nodig om in kaart te brengen hoe groot de verspreiding van het virus is. Maar we gaan ervan uit dat het verder verspreid is dan we nu in beeld hebben.”

Het apenpokkenvirus is waarschijnlijk goed te bestrijden met het vaccin tegen pokken. Het kan besmetting voorkomen, en bij mensen die net positief zijn getest, kan het vaccin ervoor zorgen dat de klachten beperkt blijven.

In Nederland wordt het pokkenvaccin sinds 1974 niet meer toegediend. Dankzij het middel zijn de pokken verdreven uit westerse landen. Doordat er niet meer ingeënt wordt, lopen nu vooral mensen van onder de 50 risico het apenpokkenvirus op te lopen.

VIDEO: Viroloog Ab Osterhaus legt uit hoe gevaarlijk het apenpokkenvirus kan zijn.

Spoedberaad Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft besloten tot een spoedvergadering wegens de plotselinge wereldwijde uitbraak van apenpokken. Deskundigen gaan zich vrijdag buigen over de vraag of er alarm moet worden geslagen, is vernomen bij de organisatie. De WHO zou een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang kunnen uitroepen, menen waarnemers.

Eind januari 2020 kwam de WHO met een dergelijke waarschuwing voor de uitbraak van het coronavirus.