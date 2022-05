Enkele verdachte gevallen apenpokkenvirus in Nederland

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Af en toe duikt het op in andere landen, maar dan gaat het om een enkel geval van iemand die kort ervoor in Afrika is geweest en misschien nog iemand heeft besmet. Nu gaat het om een opvallend grote uitbraak. In België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn besmettingen vastgesteld.

Het apenpokkenvirus is heel besmettelijk, maar de ziekte verloopt bij de meeste mensen vrij mild. Ze kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen.

Mensen kunnen het virus oplopen door nauw huidcontact, bijvoorbeeld door een open wondje van iemand aan te raken.

Spoedberaad Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft besloten tot een spoedvergadering wegens de plotselinge wereldwijde uitbraak van apenpokken. Deskundigen gaan zich buigen over de vraag of er alarm moet worden geslagen. De WHO zou een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang kunnen uitroepen, menen waarnemers.

Eind januari 2020 kwam de WHO met een dergelijke waarschuwing voor de uitbraak van het coronavirus.

De WHO-experts bespreken verder de verspreiding van het virus, de mogelijkheden van vaccinatie en het hoge aandeel besmette mannen die seks hebben met mannen, melden Britse media.