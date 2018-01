Remon Bruinsma blijkt te zijn verdronken

Het is nog niet bekend of Bruinsma onder invloed van bijvoorbeeld drank of drugs was toen hij in het water terechtkwam. Het onderzoek naar zulke stoffen loopt nog. De uitkomst komt volgens de politie waarschijnlijk eind volgende week.

De achttienjarige Bruinsma uit Zwaagwesteinde werd sinds 1 december vermist na een avondje stappen. Duikers, boten, speurhonden en helikopters zochten naar zijn lichaam. Bovendien controleerde de politie camerabeelden uit het centrum van Leeuwarden. Een voorbijganger ontdekte maandag zijn stoffelijk overschot in de stadsgracht. De politie hield er al rekening mee dat Bruinsma in een gracht was gevallen.