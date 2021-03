Nieuwe aanhoudingen in verband met dodelijke schietpartij Bergen aan Zee

Op 7 maart werd een 34-jarige man uit Rijswijk aangehouden, die inmiddels is voorgeleid aan de commissaris-rechter en in bewaring is gesteld.

Overleveringsprocedure

De andere twee verdachten, een 26-jarige man zonder woonadres en een 25-jarige Nederlander, zijn vorige week in Spanje aangehouden. Zij zijn door de Spaanse rechter-commissaris in bewaring gesteld en zitten nog vast. De uitleveringsprocedure is in gang gezet.

Alle drie de verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De zes Colombianen die twee dagen na de schietpartij op 16 februari zijn aangehouden zitten nog vast. Hun voorarrest werd begin deze maand maximaal (90 dagen) verlengd. Zij worden verdacht van vuurwapenbezit en witwassen en niet langer voor moord. Of de nieuwe verdachten de schutter(s) zijn, is nog onbekend.

Schietpartij

Op 16 februari werden meerdere schoten gelost in een appartement aan de Zeeweg op het Van der Wijckplein in Bergen aan Zee. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer overleed niet veel later op straat in het centrum van het verderop gelegen dorp Bergen aan zijn verwondingen.