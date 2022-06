Indrukwekkende herdenking Gino: ’Hij had met glunderende ogen gekeken’

„Als Gino hier bij was geweest, had hij met grote glunderende ogen dit allemaal gezien. Maar ineens was hij weg”, zei Gino’s zus Naomi geëmotioneerd in een toespraak. „We zijn iedereen dankbaar voor alle hulp en steun tijdens de zoektocht en na het vreselijke nieuws. We hopen dat Nederland wakker is geschud.”

Protest

Honderden eigenaren van motoren gaven acte de présence in Kerkrade. Sommige kwamen van ver. „Wij komen uit Langedijk in Noord-Holland. Ja, speciaal voor vanavond”, zegt Gerard Raadsheer. „Ik ben tien jaar geleden zelf ook een kind verloren. Weliswaar niet zo, maar ik weet hoe ontzettend belangrijk is als je kind zo herdacht wordt. Dat zoveel mensen met je meeleven. Dat is op termijn echt een enorme steun voor ons geweest. Daarom sta ik hier. Als eerbetoon aan dat ventje, maar zeker ook om de familie een hart onder de riem te steken. Nee, ik klaag het systeem niet aan. De recidive-cijfers in ons land zijn laag. Maar die discussie wil ik op deze avond niet voeren.”

Deelnemers aan de tocht lieten ballonnen los ter nagedachtenis aan Gino. Ⓒ ANP/HH

Sandra uit Brunssum staat er ook met haar brullende motor en zegt iemand te kennen die bij het drama is betrokken. „En dus wil ik hier bij zijn. Dit is allereerst een herdenking, maar ook wel een protest. Tegen het zorgsysteem dat misschien wel zo is gaan rammelen dat dit heeft kunnen gebeuren. Ik weet het, het is nooit helemaal te voorkomen. Maar deze 22-jarige jongen had er met zijn eerdere daden uit gepikt moeten worden. En dat is ook een politieke aanklacht.”

Vrijwilligers

Motorrijder Mandy is een van honderden vrijwilligers geweest die de dagen voor het slechte nieuws heeft meegezocht naar Gino. „We hebben bijna non-stop gezocht. Maar het is dieptragisch afgelopen. Ik kan me de woede van mensen wel indenken. Daarom is dit een herdenking, maar toch ook een protest. Dat dit zo mis heeft kunnen gaan.”

Morgen is er in Maastricht ook een herdenking. Gino wordt in besloten kring begraven.