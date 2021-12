Amerikaanse tiener (14) is pakketdief te slim af: ’Dat had hij niet aan zien komen’

De verdwenen pakketjes voor de deur van Bankhead waren honderden dollars waard. Met een beloning hoopte hij in zijn buurt in de stad Provo meer te weten te komen over de dief, die al wel op bewakingscamera’s was gespot. „Het kon mij niet schelen, totdat ik van de premie hoorde”, zegt het 14-jarige zoontje Cody tegen Fox13.

De tiener was zo slim om een GPS-tracker in een pakket te stoppen en de ’bestelling’ aanlokkelijk voor het huis achter te laten. Een camera en het volgsysteem van de GPS doen de rest. Maandag was het al raak: een man bleek in alle vroegte langs het huis te rijden, de trap van het portiek op te rennen en de doos mee te grissen. Zonder te weten wat erin zat.

Verrassing

Bankhead lichtte na de diefstal de politie in. De verdachte werd niet veel later aangehouden. „Ik denk niet dat hij enig idee had dat dit eraan zat te komen.”

Ook de 14-jarige Cody kon zijn geluk niet op, hij kreeg de beloofde geldbeloning. Vader Justin waarschuwt toekomstige pakketdieven: „Je wordt nog wel gepakt. Mensen worden slimmer.”