’Stikstofwinst door langzamer rijden al weg door één hondendrol’

AMSTERDAM - De stikstofwinst die Nederland bereikt door de maximumsnelheid te verlagen naar honderd kilometer per uur wordt per hectare natuur al teniet gedaan door één hond die er zijn behoefte doet. Dat stelt onderzoeker Geesje Rotgers namens het Mesdagfonds dat zijn definitieve rapport over de stikstofcijfers van het RIVM heeft gepresenteerd.