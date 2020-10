’Er zijn meer bewoners van het azc die voor problemen zorgen’

Bewoners van Overloon zijn angstig om uitlatingen te doen over de bewoners van het plaatselijke azc. „Er zijn vaak onveilige situaties, helaas.” Ⓒ AS Media

OVERLOON - De woede is voelbaar in Overloon, nadat er maandagochtend werd ingebroken bij een 76-jarige dorpeling die daarbij zwaar werd mishandeld. Dat een minderjarige ’veiligelander’ uit het asielzoekerscentrum werd opgepakt, maakt de situatie duidelijk meer gespannen in de gemeente op de rand van Noord-Brabant en Limburg.