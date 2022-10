Duiker onder water vast bij werk aan Afsluitdijk

Even na 08.30 uur kregen hulpdiensten melding van het incident, waarna direct alarm is geslagen. Brandweer, ambulance, politie en een boot van het KNRM spoedden zich naar de plek van het ongeval. Het is nog onduidelijk hoe de man in nood heeft kunnen geraken en hoe het slachtoffer er aan toe is.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt: „Duikers van de brandweer hebben een duiker die tijdens werkzaamheden aan de Stevinsluizen vast is komen te zitten los gekregen, naar de oppervlakte gebracht en daar overgedragen aan medische diensten. Over de toestand van het slachtoffer doen we nog geen uitspraken.”