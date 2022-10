Duiker overleden bij werkzaamheden Afsluitdijk

De familie van het slachtoffer is geïnformeerd. Over de duiker zijn geen verdere details zoals een leeftijd gedeeld. „De verslagenheid bij alle betrokkenen is groot. We wensen de nabestaanden veel sterkte”, aldus Rijkswaterstaat.

Inspectie SZW doet onderzoek naar de toedracht. In afwachting van de resultaten doet Rijkswaterstaat geen verdere mededelingen.