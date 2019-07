Schok om jonge verkrachters: ’Thuis moet iets helemaal mis zijn’

Het 18-jarige slachtoffer werd de bosschages achter de speeltuin ingesleurd Ⓒ Hollandse Hoogte

MÜLHEIM AN DER RUHR - „Wat moet je hier nou mee? Moet je 12-jarigen dan gaan straffen? Nee, maar ze waren wel betrokken bij een verkrachting, dus zeg het maar”, zegt Ilse, terwijl ze door het bosgebied in het Duitse Mulheim an der Ruhr loopt waar vrijdagavond een jonge vrouw werd verkracht door vijf tieners. Drie van hen 14 jaar oud, twee nog maar 12.