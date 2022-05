Schedels en beenderen komen boven bij werkzaamheden aan kerkhof in België: ’Dit is gewoon walgelijk’

Seks & Relaties

Elenora werkt in de porno-industrie: 'De oudste kinderen helpen weleens met bestellingen'

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Elenora Kooiman Louwers (40). Ze is getrouwd met Martin Kooiman (39) en samen zijn ze eigenaar van een erotische webwinkel. ...