Binnenland

Eerste Nederlanders krijgen tweede prik

Precies drie weken geleden werd de eerste Nederlander gevaccineerd tegen het coronavirus. Verpleegster Sanna Elkadiri, die in een verzorgingshuis in Boxtel werkt, kreeg op 6 januari een inenting op de speciale vaccinatielocatie van de GGD in Veghel. Op woensdag is Elkadiri ook de eerste in Nederland...