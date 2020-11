Denemarken in ban gemuteerd coronavirus: nieuwe pandemie dreigt door nertsen

Nertsen zijn in Denemarken de boosdoener. Ⓒ AFP

Amsterdam - Het is volkomen onbekend hoe gevaarlijk het gemuteerde coronavirus is waar ruim 200 Denen mee besmet zijn, stelt viroloog Johan Neyts van de KU Leuven. De Deense overheid sloeg woensdag groot alarm toen bekend werd dat zeker 12 mensen in het land een nieuwe variant van het virus opgelopen hadden, afkomstig van nertsen. Vrijdag bleek dat het om 214 mensen ging, die sinds juni positief getest zijn op de bevreesde variant.