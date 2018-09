John van den Heuvel Ⓒ De Telegraaf

Over herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog werd bij ons thuis niet veel gepraat. Ze waren vooral voor mijn moeder te pijnlijk. Op 4 mei was mijn moeder altijd verdrietig. Om acht uur, als twee minuten stilte in acht werden genomen, kwamen haar tranen. Om een paar minuten later weer net te doen alsof er niets was gebeurd.