Nationale Politie verontwaardigd over gratie Masmeijer: ’Dit is niet uit te leggen’

„Dit is niet uit te leggen”, zegt Struijs. „Honderden politiemensen werken aan het beteugelen van cocaïnesmokkel. Masmeijer zat er tot over zijn oren in en hoeft een groot gedeelte van zijn straf niet uit te zitten. Wat is er in vredesnaam aan de hand?”

De NPB-voorman wijst erop dat een van de doelen van een gevangenisstraf vergelding is. „Masmeijer is keihard gestraft door Belgische rechters omdat het overduidelijk was dat hij een belangrijke rol had bij de invoer van cocaïne. Wat zullen de Belgen hiervan denken? Deze man is niet gepakt voor winkeldiefstal, maar voor de zwaarste delicten. ’Waar doen we het nog allemaal voor?’ waren reacties die ik kreeg te horen.”

Verrast

Advocaat Geert-Jan Knoops is ’verrast’ door het nieuws. Hij heeft Frank Masmeijer woensdagochtend tien minuten kort gesproken, maar zegt nog niet precies te weten wat de reden van de vrijlating is.

Knoops: ,,Ik heb begrepen dat een rechter naar het dossier van Masmeijer heeft gekeken op verzoek van minister Weerwind. Ik kan me voorstellen dat er is gekeken naar de straf die hij in Nederland voor een soortgelijk delict zou hebben gekregen. Dat is ongeveer zeven jaar, en die heeft hij inmiddels ruim uitgezeten.”

Masmeijer mocht de laatste fase van zijn straf in Nederland uitzitten, nadat hij in december werd overgeleverd door België. Advocaat Knoops sluit evenmin uit dat er is gehandeld volgens de nieuwe regels voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Die houden in dat een gedetineerde twee jaar voor het verstrijken van zijn straf op voorwaarden vrijkomt. Masmeijer heeft volgens zijn advocaat inmiddels zeveneneenhalf van de negen jaar uitgezeten. Voorheen kwamen gedetineerden al na het uitzitten van tweederde van hun straf vrij.

Geert-Jan en zijn partner en kantoorgenoot Carry Knoops zeggen de laatste tijd geen contact meer met Masmeijer te hebben gehad. „Wij hebben hem in België bijgestaan bij de overleveringszaak en bij het Hof in Antwerpen met onze Belgische collega.” Masmeijer diende zelf zijn gratieverzoek in, Knoops was daar naar eigen zeggen niet bij betrokken.

,,Ik ben benieuwd welke argumenten hij heeft aangevoerd om dit te laten gebeuren. Normaal gesproken wordt er alleen gratie verleend als het gaat om buitengewoon klemmende redenen, zoals ziekte of een gezin dat eraan onderdoor gaat dat ’vader’ vastzit. Het is echt iets heel bijzonders, maar fijn nieuws voor hem.”

Kamervragen

Ook VVD-Kamerlid Ulysse Ellian is verontwaardigd en kondigt aan vragen aan minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) te zullen gaan stellen. De minister is naast koning Willem-Alexander een van de ondertekenaars van het besluit om Masmeijer gratie te verlenen. De gevallen tv-presentator werd door België tot negen jaar cel veroordeeld, maar mocht zijn straf deels in Nederland uitzitten.

Een woordvoerder van Weerwind kon vanochtend nog niet reageren. „Over individuele gevallen doen we nooit een uitspraak”, was de eerste reactie van Weerwinds ministerie. Daarna beloofde de woordvoerder later op de dag met een inhoudelijke reactie te komen.