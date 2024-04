Ophef over foto van opruimende burgemeester Arnhem

ARNHEM - Een foto die de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch op X plaatste bij zijn oproep om een handje mee te helpen bij het schoonmaken van de stad, heeft voor nogal wat opschudding gezorgd. Vele honderden mensen betichten Marcouch in een reactie van leugens, aangezien hij schrijft dat hij op nieuwjaarsochtend met een afvalgrijper aan het werk is gegaan. Op de foto heeft hij een veiligheidshesje aan en een grijper bij zich, maar het plaatje is duidelijk in een ander jaargetijde gemaakt.

