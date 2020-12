Celstraf geëist in grote Leidse seks-afpersingszaak

Ⓒ 123RF

LEIDEN - Tegen de eerste verdachte die zich voor de rechter moet verantwoorden in een grote Leidse seks-afperszaak is woensdag een celstraf geëist. Ook zou hij ruim 45.000 euro van het afgeperste geld moeten terugbetalen. De 23-jarige Kasra S. E. hoorde een celstraf eisen die even hoog is als de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten, in totaal ruim een half jaar. Hij hoeft dus niet terug de cel in tenzij hij op korte termijn opnieuw de fout in gaat.