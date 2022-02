Bezorger zwaar mishandeld na onenigheid over pakketje

HOOGVLIET - Een 29-jarige Rotterdamse pakketbezorger is op de Steurweg in Hoogvliet (Zuid-Holland) zwaargewond geraakt nadat hij ernstig werd mishandeld door een man, meldt de politie. De twee hadden onenigheid over een pakket. Een 42-jarige Rotterdammer is aangehouden.