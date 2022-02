Nederlands scheepswrak vrijwel zeker na 51 jaar gevonden: ’Water kwam in de pijpen’

Binnenland

Olievlek gevonden op IJslands meer waar vliegtuigje verdwenen zou zijn

Aan boord van het vermiste vliegtuigje dat donderdag in IJsland spoorloos is verdwenen, zat ook een mannelijke Nederlandse passagier. Dat meldt een bron in IJsland rond de Nederlandse honorair consul. Er is inmiddels een olievlek op het meer gevonden waar het toestel in de buurt moet zijn geweest. M...