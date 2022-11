Premium Het beste van De Telegraaf

Activisten vechten op klimaattop tegen ’vuile leugen’ biomassa

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Alamy Limited

Sharm-el-Sheikh - Wie denkt dat de kaalkap van bossen voor ’klimaatneutrale’ biomassa alleen een Europees probleem is, komt bedrogen uit op de VN-klimaattop in Egypte. Uit alle windstreken klinken bittere verhalen over de verwoesting die de Europese – en Nederlandse – zucht naar houtpellets veroorzaakt. De bron van alle ellende? Die ligt in eerdere klimaatverdragen, zeggen activisten.