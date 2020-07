Publieke omroep nog niet reclamevrij tot 20 uur, regiozender NPO3 van de baan

In plaats van een volledig op de regio gerichte tv-zender gaat NPO2 per dag twee uur NPO Regio maken. Het ministerie noemt dat ‘een begin’. Minister Slob meent dat de publieke omroep door deze uitkomst ’sterker de toekomst tegemoet gaat’. Het plan betekent tevens dat NPO3 zijn huidige, op jongeren gerichte profiel kan behouden. Het kijktijdaandeel van die zender daalde tussen 2011 en 2018 met meer dan eenderde, mede omdat jongeren televisie steeds vaker links laten liggen.

Ook bereikten ministerie en NPO overeenstemming over de ambities op het gebied van reclame. De minister wilde de publieke tv-zenders tot 20.00 uur ’s avonds en de websites zelfs volledig reclamevrij maken. Dat idee stuitte op grote weerstand bij de NPO, die vreesde dat dit ten koste zou gaan van de rijksbijdrage.

Reclameminuten

Commerciële media waren juist blij met het plan, omdat zij hierdoor een groter deel van de reclamevijver zouden kunnen bevissen. Onder het mom van corona werd echter besloten om pas in 2022 te beginnen met het afbouwen van de commerciële zendtijd bij de NPO. Rondom de kinderprogrammering verdwijnen alle reclames. In 2027 moet het aantal reclameminuten op de helft van het huidige aantal uitkomen.

De NPO is blij met de uitkomst van de onderhandelingen, zo laat NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman via een woordvoerder weten. „We zijn tevreden met de steun van de minister voor een toekomstbestendige en stabiel gefinancierde NPO.”

’Financiële rust’

Volgens Rijxman geeft het plan de NPO bovenal meer financiële rust. „Hard nodig om een kwalitatief hoogwaardige Publieke Omroep te kunnen blijven voor alle Nederlanders. Het geeft ons ook slagkracht om herkenbaar en vindbaar te blijven in een internationaal competitieve mediaveld.”

Ook het College van Omroepen is tevreden over de visiebrief van Slob. „Juist tijdens deze coronacrisis laten omroepen zien dat met de nieuwsvoorziening en de verhalen van Nederlanders ze een sterke verbindende rol spelen in de samenleving. Het is altijd al de taak geweest van omroepen om met zoveel mogelijk verschillende geluiden elke Nederlander te voorzien van zowel betrokken verhalen als onafhankelijk nieuws.”

„Door de solide financiering die nu is afgesproken en met meer ruimte voor de regio, blijven we dat doen. En dat verdient de kijker. Een sterke publieke omroep met goede informatie en verhalen uit elke regio.”

Liberale pijn

Vanuit de Kamer wordt gemengd gereageerd op het plan. Voor de VVD die een jaar geleden hoog van de toren blies door een reclamevrije publieke omroep te eisen en een regiometamorfose van NPO3 is de nieuwe onderhandelingsuitkomst pijnlijk. De partij heeft eens te meer in de sterk met de NPO vervlochten politieke arena een veer moeten laten.

„Goed dat de minister voorwaarts gaat”, zegt Kamerlid El Yassini in een reactie. Hij benadrukt een punt dat de liberalen wel hebben binnengesleept. „Voor de VVD is het belangrijk dat de eis voor het aantal leden voor aspirant-omroepen naar beneden wordt bijgesteld van 150.000 leden naar 50.000. We willen deze omroepen zoals WNL en PowNed de mogelijkheid blijven geven om in de nieuwe periode weer mooie programma’s maken.”

D66-Kamerlid Sneller noemt de aanpassingen ’een heel mooie stap’. Hij is vooral in zijn nopjes met het schrappen van reclameblokken rondom kinderprogramma's en de stapsgewijze afbouw van het aantal reclameminuten. „En vele kijkers met mij, vermoed ik zo.”

PVV-Kamerlid Martin Bosma noemt hat akkoord ’slappe hap’. „NPO3 moet worden opgeheven. Waarom zijn de oude plannen om van NPO3 een regiozender te maken, ineens veranderd?”, vraagt hij zich af.