Lont nog lang niet uit het kruitvat bij grensconflict China en India

Een Indiaas gevechtsvliegtuig patrouilleert boven het betwiste gebied bij Ladakh. Ⓒ AFP

New Delhi - India en China zijn het in grote lijnen eens over een ’geleidelijke en controleerbare’ terugtrekking van hun troepen uit de conflictgebieden in de Galwan Vallei hoog in het Himalaya-gebergte, maar de lont is nog lang niet uit het kruitvat.