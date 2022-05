Insider: SpaceX kocht beschuldigingen over wangedrag Elon Musk af

Het incident vond plaats in 2016 aan boord van een van de zakenvliegtuigen van SpaceX. De vrouw was destijds als stewardess in dienst van het bedrijf. Volgens bronnen van Insider negeerde ze het gedrag van haar baas. Twee jaar later kreeg ze het gevoel dat hierdoor haar carrièrekansen bij SpaceX waren verminderd en diende ze alsnog een officiële klacht in tegen Musk. SpaceX stelde daarop voor haar arbeidsovereenkomst voor 250.000 dollar af te kopen, op voorwaarde dat ze niets over wat was gebeurd naar buiten zou brengen. Insider schrijft zonder medeweten van de vrouw benaderd te zijn door een vriendin van haar, die ook de documenten deelde.

SpaceX wilde tegenover Insider niet ingaan op de beschuldigingen. Elon Musk zei dat er „heel wat meer achter het verhaal zit.” Dat het nu naar buiten komt is volgens hem „politiek gemotiveerd.” De zakenman onderhandelt momenteel met Twitter over een overname van het sociale mediabedrijf.

De afgelopen jaren kwamen geregeld klachten naar buiten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij bedrijven van Musk. Musk zelf is daar echter nooit in genoemd.