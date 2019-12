Turkije dreigt NAVO-partners

Erdogan heeft felle kritiek gekregen van de bondgenoten na de inval in door Koerden beheerste gebieden in Noord-Syrië vlak nadat de Amerikaanse troepen uit dat gebied waren teruggetrokken. De inval vond plaats zonder enig overleg. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron noemde dat een ondermijning van de strijd van de internationale coalitie tegen terreurbeweging IS. Bij die coalitie is ook de NAVO aangesloten.

Ankara beschouwt de Koerdisch-Syrische YPG-militie als een terroristische organisatie die banden heeft met PKK. De YPG is evenwel getraind en bewapend door de Verenigde Staten voor de strijd tegen Islamitische Staat.

Vetorecht

Erdogan sprak maandag nog met de Poolse president Andrzej Duda en kwam overeen in Londen met de Baltische landen te gaan praten. Daarbij koppelde hij de Koerdische kwestie aan de Baltische staten. "Als onze vrienden in de NAVO organisaties die wij als terreurorganisaties zien, niet als zodanig beschouwen, zullen we tegen elke stap zijn die daar genomen wordt." Een Turkse veiligheidsbron van persbureau Reuters beklemtoonde maandag dat zijn land de NAVO niet "chanteert" door de Baltische plannen af te wijzen, maar wees erop dat het volledig vetorecht heeft binnen de NAVO.

Sterk signaal

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO herhaalde dinsdag in een interview met Europese media nog maar eens dat de NAVO zal reageren op elke aanval op Polen of de Baltische staten. "Door de aanwezigheid van NAVO-troepen in Polen en de Baltische landen sturen we Rusland een heel sterk signaal: als er een aanval plaatsvindt op Polen of de Baltische landen zal de hele alliantie reageren."

Naast de Koerdische kwestie is ook de Turkse aankoop van het Russische antiraketsysteem S-400 slecht gevallen bij veel bondgenoten.