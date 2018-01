Ruim 200 vragen subsidie campagne sleepwet

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - 211 mensen en organisaties hebben een subsidie aangevraagd voor activiteiten die het publieke debat moeten stimuleren over de zogenoemde aftapwet of sleepwet. Volgens de Referendumcommissie zijn er 137 aanvragen gedaan door organisaties of mensen die neutraal staan ten opzichte van de wet. 51 zijn tegen, 23 voor.