Gijzelaar Taliban van held tot Judas

Joshua Boyle bij zijn huis met kinderen. Ⓒ AFP

OTTAWA - Zijn de ontberingen Joshua Boyle te veel geworden? De man die jarenlang met zijn gezin in Afghanistan gegijzeld was, staat nu terecht voor een reeks geweldsdelicten, van seksuele intimidatie tot mishandeling. Canada rouwt: de verloren zoon is verworden tot Judas, en zelfs premier Justin Trudeau is niet ongeschonden uit het debacle gekomen.