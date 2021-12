Japan voert eerste executies uit sinds 2019

Een van de geëxecuteerden was een 65-jarige man die in 2004 zijn 80-jarige tante, twee van haar kinderen en vier anderen om het leven had gebracht met een hamer en mes.

Japan is een van de weinige ontwikkelde landen waar de doodstraf nog niet is afgeschaft. Mensenrechtenorganisaties hebben zich herhaaldelijk tegen deze praktijk uitgesproken, maar onder de bevolking zelf is er nog altijd veel steun voor.

Vorige maand werd Japan aangeklaagd door twee gevangenen die in de dodencel zitten. Terdoodveroordeelden in Japan krijgen slechts kort van tevoren te horen dat ze geëxecuteerd zullen worden. De klagers stellen dat dit „onmenselijk” en „illegaal” is, omdat terdoodveroordeelden zo geen tijd hebben om bezwaar te maken tegen het executiebevel. De twee willen daarom dat dit gebruik wordt veranderd en eisen ook een schadevergoeding van 22 miljoen yen (167.690 euro). Het was voor het eerst dat terdoodveroordeelden de stap naar de rechter maakten.

Ophanging

In Japan wordt de doodstraf vooral opgelegd in moordzaken. Momenteel zitten er ruim honderd gevangenen in het land in de dodencel. Executie gebeurt door middel van ophanging.