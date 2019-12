Buurvrouw rouwt om brandslachtoffer Heerlen: ’Verdrietig’

De bewoonster van deze vrijstaande woning in Heerlen kwam om bij brand in het huis.

HEERLEN - „We waren 42 jaren buren, hielden elkaar dagelijks een beetje in de gaten om te zien of alles goed was”, zegt Marjan uit de Heerlense Vrusschemigerweg. Zij moest maandagochtend vroeg machteloos toezien hoe haar buurvrouw Wiep omkwam bij een brand in haar woning. Ook de hond van Wiep overleefde de vlammen niet. De brandweer wist de vrouw en de hond het huis uit te krijgen, maar hulp mocht niet meer baten.