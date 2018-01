Noord- en Zuid-Korea dinsdag in gesprek

Op de agenda staan verbetering van de relatie tussen de twee landen en Noord-Koreaanse deelname aan de Olympische Winterspelen volgende maand in Pyeongchang.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un suggereerde in zijn nieuwjaarstoespraak dat zijn land aan de Spelen mee zou kunnen doen. Hij stelde een delegatie voor overleg hierover in het vooruitzicht, maar sinds maandag was niets meer uit Noord-Korea vernomen. Wel werd in het grensplaatsje Panmunjom de rechtstreekse telefoonverbinding onlangs weer in gebruik genomen. Daar zal ook de ontmoeting plaatsvinden.

Het is sinds december 2015 dat de twee Koreaanse landen weer officieel het gesprek aanknopen.

Kunstrijpaar

Een kunstrijpaar uit Noord-Korea, Ryom Tae-Ok en Kim Ju-Sik, kwalificeerde zich voor de Spelen. Omdat Noord-Korea hun deelname niet heeft aangemeld voor de deadline van 30 november ging hun plek naar Japan. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kan er overigens nog steeds voor kiezen om de Noord-Koreaanse schaatsers mee te laten doen.