Evacuaties in zuidwesten van Duitsland

Ook in Zwitserland zijn mensen geëvacueerd uit vrees voor aardverschuivingen en lawines. Ⓒ RTS

FREIBURG - Zware regenval gecombineerd met dooi heeft voor overlast gezorgd in het uiterste zuidwesten van Duitsland. In het plaatsje St. Blasien in het Zwarte Woud is een straat ontruimd vanwege overstromingen en aardverschuivingen, meldt de politie vrijdag.