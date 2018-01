’Neuken Likeur’ op de vingers getikt

De reclame-uitingen en de naam van dit product passen volgens de commissie niet bij verantwoorde alcoholmarketing. Ook wordt er in uitingen opgeroepen overmatig te drinken en alcohol te drinken in werksituaties. Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame geboden, stelt de RCC.

Neuken Likeur adverteert met teksten als „Wanneer vind jij Neuken het lekkerst?”, „Neuken = Lekker” en „Waarom heeft Sinterklaas zo’n grote zak?”

Brancheorganisatie SpiritsNL en STIVA (Stichting verantwoorde alcoholconsumptie) dienden in november gezamenlijk een klacht in bij de Reclame Code Commissie na herhaaldelijk te hebben geprobeerd in gesprek te gaan met de producent over verantwoorde marketing.

Joep Stassen, directeur SpiritsNL: „Wij zien dit drankje met deze naam en uitingen het liefst zo snel mogelijk uit de winkels verdwijnen. De Nederlandse gedistilleerd sector staat voor verantwoorde alcoholconsumptie en verantwoorde marketing. Deze uitingen passen daar absoluut niet bij.”