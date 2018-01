Boete direct op straat betalen

De VVD wil een lik-op-stuk beleid invoeren waarbij overtreders niet alleen op de bon worden geslingerd, maar ook direct de boete moeten voldoen. „Als je weken later de acceptgiro op de mat krijgt dan ben je te laat”, meent raadslid Pascal Lansink.

Hij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur, waarin hij vraagt om de mensen die vuil dumpen op straat direct te beboeten. Dat moet volgens hem met een mobiele pinautomaat makkelijk kunnen. „Laat ze het gelijk voelen, daarmee voorkom je ook dat boetes niet worden voldaan door wanbetalers.”

De directe aanpak is volgens hem hard nodig, want „het is een bende in Rotterdam”, meent Lansink. „Met extra inzet van vijftien boa’s zijn 370 boetes meer uitgedeeld dan vorig jaar, dat aantal moet eentje toch op jaarbasis halen? In Delfshaven is het de laatste tijd echt verschrikkelijk, er staan complete pallets met vuil naast de containers.”

Volgens de gemeente worden op jaarlijkse basis ’duizenden boetes’ opgelegd voor het verkeerd aanbieden van afval. Maar nergens is terug te vinden hoeveel bonnen voor heterdaadjes zijn uitgeschreven. Dat wil Lansink namens de VVD graag te weten komen.

Hij vraagt zich af of de huidige inzet wel voldoende is. „We doen dat nu op ’hot spots tijdens hot times’, heeft de wethouder uitgelegd. Maar doen we het op de juiste tijden en plekken, zo vraag ik me af.”

De lik op stuk-aanpak voor afval biedt de stad nog meer mogelijkheden, meent de VVD’er. Als de boa’s toch met mobiele pinautomaten zijn uitgerust mogen ze ook voor poepende honden op straat en straks de sisboetes optreden.”

Het is zijn gedroomde oplossing. „Hiermee zorg je voor gedragsverandering. Op de huidige manier zien mensen niet de connectie tussen hun gedrag en het gevolg, dat is dan weg. Mensen vechten dan boetes aan.”

Dat kan volgens hem nog steeds, ’maar dan wel nadat er is betaald’. Wie niet wil betalen kan een agent verwachten die kan worden opgeroepen door een boa.