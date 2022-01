Verdachte geeft doodsteken tiener in Hoogkerk toe: ’Als ik erover praat, begin ik te janken’

„Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd en treurig voor de familie”, zei hij tijdens de korte inleidende zitting. „Als ik erover praat, begin ik zelf ook te janken. Ik zat in een psychose, had een black-out. Ik heb er spijt van.” De rechter vroeg hem of hij daarmee zijn daad bekende. „Ik bied niet voor niets mijn excuses aan”, antwoordde J. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 11 april.

De 14-jarige Dinant werd zondag 6 juni ’s middags rond 15.00 uur neergestoken bij de ingang van een supermarkt in het Groningse dorp Hoogkerk. Hij was met zijn ouders boodschappen aan het doen. De jongen werd onder meer geraakt in zijn borst en rug en overleed ter plekke. J. werd al snel aangehouden. Uit eerste politieonderzoeken bleek niet dat het slachtoffer en hij elkaar kenden. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord.

J. is afgelopen najaar psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Naar verwachting is de rapportage begin februari gereed. In maart volgt nog een rapport van de reclassering. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond.

J. was bij eerdere inleidende zittingen telkens afwezig. De nabestaanden van het slachtoffer hoopten dat hij nu wel zou komen. De confrontatie met hem zou dan bij de inhoudelijke behandeling in april minder groot zijn. J. verscheen met handboeien om en met extra politiebeveiliging in de zittingszaal, waar meerdere familieleden zaten. Hij interrumpeerde de voorzitter van de rechtbank geregeld.

J. had op 14 juni, ruim een week na het incident, voor de rechtbank in Groningen moeten verschijnen voor een reeks vernielingen en diefstallen in het voorjaar. Ook zou hij zich niet hebben gehouden aan een toegangsverbod voor een winkel en twee supermarkten in Groningen.