’Laatst hing gebruikt wc-papier aan mijn woonboot!’

Eikelboom woont op de hoek van de Willemsstraat en Brouwersgracht. Dikwijls trekt het urinoir onfrisse types aan, maar dat is niet het grootste probleem. „Het is gewoon niet meer van deze tijd: er loopt geen stromend water door, dus de urinelucht is al snel te ruiken, ondanks de schoonmaakbeurten.”

Al in 2013 trok Eikelboom erover aan de bel bij de gemeente. Die plaatste toen een schot voor de krul, waarmee gepoogd werd de viezigheid in het riool te laten stromen.

Ook de schoonmakers kregen extra instructies, maar alle inspanningen ten spijt: de overlast is niet verdwenen.

„Bij het schoonmaken wordt alle afval uit de plaskrul, ondanks het schot op onze woonboot gespoten. Met als gevolg dat de zijkant van onze boot onder de urine, poepresten en afval zit en deze dagelijks schoongemaakt moet worden.”

Monument

Volgens de woonbootbewoner wordt het straaturinoir als monument beschouwd. „Maar een monument is niet om tegenaan te plassen. Als je dat doet bij het Koninklijk Paleis op de Dam, vinden ze het ook niet leuk.”

Eikelboom, die erop wijst dat ook op de Elandsgracht een plaskrul is verplaatst, diende bij de gemeente een verzoek in om de krul te verplaatsen.

Dat is volgens stadsdeel Centrum echter niet mogelijk. „Als de plaskrul op een andere plaats langs de Brouwersgracht zou staan, dan wordt de hele bezoekersstroom door de Willemsstraat gemist. Verplaatsen is dus niet mogelijk”, is de reactie van de gemeente op zijn verzoek. „Het verwijderen van dit urinoir is ook niet wenselijk, omdat deze voorziening een algemeen belang dient, namelijk het faciliteren van toiletvoorzieningen en daarmee verminderen van wildplassen en de bijbehorende overlast.”

„Mijn pleidooi is: zet ’m op een plek waar hij geen overlast veroorzaakt”, reageert Eikelboom. „Een beetje goed zoeken, maar dat kan echt, als je maar wilt. Overigens is de hele Jordaan één grote bezoekersstroom.” De gemeente erkent wel dat er vaker gevallen van overlast zijn door urinoirs. „In die gevallen kijken we hoe deze overlast verminderd kan worden, bijvoorbeeld door betere reiniging.”