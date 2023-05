Werkstraffen voor studenten België na ontgroening met dodelijke afloop

Tegen enkele leden van studentenvereniging Reuzegom waren celstraffen tot ruim 4 jaar geëist. Maar de rechter heeft de mannen, met bijnamen als ’strontvlieg’ en ’Flodder’, vrijgesproken van de zwaarste aanklachten, namelijk het toedienen van schadelijke stoffen en opzettelijke verwondingen. Ze worden wel schuldig bevonden van onopzettelijke doding en mensonterende behandeling.

Student Dia wilde vijf jaar geleden lid worden van de elitaire Leuvense studentenclub. Zijn ontgroening was een regelrechte hel. Hij moest in de winterkou in een zelf gegraven put zitten. Daarnaast moest hij liters alcohol en zoute visolie drinken. Ondertussen werden er emmers ijskoud water over hem heen gegooid. Dia raakte bewusteloos, onderkoeld en werd met een zoutvergiftiging naar het ziekenhuis overgebracht. Twee dagen later overleed hij door meervoudig orgaanfalen. Een week na het drama werd Reuzegom opgedoekt.

De nabestaanden zijn teleurgesteld dat tijdens de zaak niet alle feiten boven tafel zijn gekomen. Zo is niet duidelijk geworden wie de zoute visolie heeft toegediend. „Dat zal nu een goedbewaard geheim blijven en dat is moeilijk om mee om te gaan”, zei de bekende Vlaamse advocaat Sven Mary na afloop tegen de verzamelde pers.

De zaak heeft lang geduurd door juridisch getouwtrek. De verdachten, afkomstig uit elitaire kringen, werden bijgestaan door een batterij aan topadvocaten.