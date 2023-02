Familie vermiste Zutphenaar (49) reist af naar Turkije: ’Hoop dat we Sal vinden’

De hulpdiensten hebben donderdag nog geluiden gehoord vanuit het gebouw – of wat daar van over is – waar ondernemer Sal Köse tijdens de aardbeving verbleef. „Reddingswerkers riepen op om geluid te maken, waarop zij gekras, getik en geklop hoorden vanonder het puin”, vertelt Sal’s vrouw Sonja Köse vanuit een auto die op weg is naar het getroffen gebied in Turkije. „Maar ze konden er niet bij en zijn weer vertrokken”, vertelt Sonja met trillende stem. De machteloosheid is gekmakend.

Hoewel het gebied moeilijk begaanbaar is, is Sonja samen met haar twee kinderen Nes (22) en Céleste (19) en twee neven woensdag toch op het vliegtuig naar Turkije gestapt. „Van thuis zitten word je gek”, verklaart de bezorgde echtgenote. „Daarom hebben we besloten toch naar Antakya te gaan; je wil simpelweg dicht bij familie zijn, ook als dat is om afscheid te nemen.”

Sal’s broer Yilmaz Köse (53), zijn vader Hamis Köse (87) en diens vrouw Leyla Köse (69) werden woensdag onder de brokstokken in Antakya (Hatay) gevonden. Ze hebben de allesverwoestende aardbeving niet overleefd. „Verschrikkelijk”, stamelt Sonja. „Er zijn geen woorden voor.”

Hoop nog niet vervlogen

Maar voor Sal is de hoop nog niet vervlogen. De geluiden duiden er immers op dat er nog mensen onder het puin liggen die leven. Reddingswerkers graven donderdag een tunnel naar het pand waar Sal zou zijn en redden twee mensen. Hoewel ze nog steeds geluiden horen, vertrekken de hulpdiensten tot grote frustratie van de familie Köse na deze reddingsactie.

„Werkelijk onbegrijpelijk” vindt Sonja. Dochter Céleste vult aan: „Hij is waarschijnlijk doorgezakt naar een lagere verdieping of naar de kelder, waardoor hij moeilijk bereikbaar is.” Desondanks kan de familie er niet bij waarom de reddingswerkers rechtsomkeert hebben gemaakt. „Ze móeten hem zoeken”, benadrukt Céleste terwijl ze in tranen uitbreekt. „Íemand moet ons helpen”, klinkt het radeloos.

Ergste voorbereid

Als alles goed gaat zal het gezin uit Zutphen donderdagavond het zwaar getroffen Atakya bereiken. Hoewel ze zijn bepakt met dekens, eten, drinken, powerbanks, kleding, medicijnen en sigaretten, zijn ze op het ergste voorbereid. „Het is spannend en we proberen ons geestelijk voor te bereiden op wat we er zullen aantreffen, maar eigenlijk zitten we in de overlevingstand’’, aldus Sonja. Hoe ze de nacht door zullen brengen? „We slapen in de auto, want er is verder niks. Maar ik hoop vooral dat we Sal vinden.”