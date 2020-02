22-jarige verdachte afpersing seksfoto’s op vrije voeten

Kasra S. E. uit Leiden is met nog zeventien anderen verdachte in deze zaak. Hij is de enige meerderjarige en daarom wordt zijn zaak in het openbaar behandeld. Bij minderjarige verdachten gebeurt dat achter gesloten deuren. Ook was hij de enige die nog in de cel zat sinds zijn arrestatie eind vorig jaar. Dat woog voor de rechtbank mee om hem onder voorwaarden nu vrij te laten.

De groep verdachten uit de regio Leiden en Den Haag zou vele tientallen slachtoffers hebben gemaakt tussen de 14 en 48 jaar. Ze benaderden de jongens en mannen via social media en deden zich meestal voor als vrouwen. Als er naaktfoto’s werden gestuurd, werd er gedreigd met het openbaar maken van de foto’s tenzij geld werd betaald. In totaal zou zo meer dan een ton zijn buitgemaakt. 39 slachtoffers zijn geïdentificeerd, 25 deden aangifte.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.