Luchtballon vol toeristen crasht in Egypte

Het gaat om een vrouw van Zuid-Afrikaanse afkomst. Twaalf mensen zijn gewond geraakt. Er zouden twintig toeristen in de luchtballon hebben gezeten. Over de gewonden en de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

Volgens de lokale autoriteiten is de crash veroorzaakt door harde wind.

Het gaat niet om de eerste luchtballon-crash bij de door toeristen geliefde historische stad. In 2013 kwamen negentien toeristen om het leven toen er brand ontstond in de ballon, waarop een explosie volgde. Ballonvaarten werden hierop een tijd lang verboden.

In 2016 ging het opnieuw mis; 22 Chinese toeristen raakten gewond toen hun luchtballon crashte. Hierop werden maatregelen getroffen; zo mogen luchtballonnen sindsdien niet hoger komen dan 2000 meter.