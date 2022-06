Premium Het beste van De Telegraaf

Assita Kanko (41) opvallende verschijning in Europees Parlement ’Vrije samenleving niet ten onder laten gaan’

Assita Kanko staat pal voor haar overtuiging. „Ik roep alle meisjes op: neem een voorbeeld aan sterke vrouwen als Ayaan of een Dilan Yesilgöz.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Met vrouwenrechtenactiviste Ayaan Hirsi Ali (’Mijn grote zus’) pleit de Vlaamse Europarlementariër Assita Kanko voor een ’nieuw feminisme’. „Het huidige westerse feminisme is gemakzuchtig. Als die vrouwen wordt gevraagd naar vrouwenonderdrukking in de islam antwoorden zij: ’Dat is nu eenmaal hun cultuur’. Dat vind ik onacceptabel.”