Vijf maanden oude baby overleeft corona na 32 dagen coma

Dom bracht in totaal 54 dagen door in het ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hoe het jongetje het virus opliep is niet duidelijk, zo vertelt zijn vader Wagner Andrade aan CNN. Waarschijnljk besmette een van zijn familieleden hem. „Mijn vrouw hoorde een geluid aan het eind van zijn ademhaling. We belden een paar dokters en een van hen vroeg ons het te filmen. Nadat ze het gezien had, moesten we meteen naar het ziekenhuis toe.”

Dom is op 14 juni een half jaar oud en dat zal hij thuis met zijn dolgelukkige ouders vieren. „Eerst voelde ik opluchting en daarna een onbeschrijfelijke blijdschap. We hebben er meer dan 50 dagen naar verlangd om hem weer naar huis te kunnen brengen.”

Het coronavirus grijpt op dit moment hard om zich heen in Brazilië. Er zijn inmiddels al bijna een half miljoen mensen met het virus besmet, het land staat daarmee op plek twee van de landen die het zwaarst zijn getroffen. Meer dan 28.000 mensen zijn overleden.