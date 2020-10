Dringend advies: treinen beter doorluchten tegen corona

UTRECHT NS onderzoekt of er voldoende ventilatie in treinen is om het coronavirus buiten te houden. Het Europese agentschap voor de spoorwegen ERA heeft in samenwerking met EU gezondheidsautoriteit ECDC aanbevelingen gedaan om de luchtverversing in treinen te optimaliseren in coronatijd. De experts adviseren met klem om tijdens ritten zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke ventilatie met frisse buitenlucht. Maar dat is volgens NS nu juist het probleem.