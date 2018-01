Te koop: huis van de ’Reus’ van de bende van Nijvel

Dat meldt het Nieuwsblad. Het huisje aan de Moorselbaan in Aalst staat al sinds de dood van man in 2015 leeg. Bonkoffsky was zelf niet de eigenaar van van het pand, maar huurde het van de vrouw die het nu te koop heeft gezet.

Geïnteresseerden kunnen het huis vanaf volgende week online bezichtigen via makelaarskantoor Tijl „Misschien zal er extra aandacht zijn. Misschien ook niet. Voor ons is het een huis als ieder ander”, aldus een werknemer van het kantoor.

Christiaan Bonkoffsky was eerst rijkswachter en vervolgens lokale politieman in Aalst. Na zijn scheiding in 1999 woonde hij ruim vijftien jaar in het huisje aan de Moorselbaan waar hij ook is gestorven.

