Britse presentator sterft tijdens radioshow

Gough was een uurtje bezig met zijn radioprogramma toen de muziek plots stopte. Iets later ging het programma verder, maar dan zonder de presentator. Een woordvoerder van GenX tweette later dat de man tijdens het presenteren was overleden. „Het is met het zwaarste hart dat ik u moet informeren. Onze lieve vriend en ontbijtpresentator Tim Gough is vanmorgen overleden tijdens de presentatie van zijn programma”, klonk het.

De man zou tijdens het presenteren een hartaanval gekregen hebben. Gough was 55 jaar.