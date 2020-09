Man die Amsterdamse politieauto ramde, verdacht van poging tot doodslag

Dat meldt de NOS. Het is nog niet duidelijk wat het motief van de man is. Hij ligt sinds zijn arrestatie in het ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen of hoe het met de verdachte gaat is niets bekendgemaakt.

Het busje ramde vrijdagochtend in alle vroegte drie keer in op een auto van de politieauto. In de politieauto zaten twee agenten, die beiden lichtgewond zijn geraakt. Ze hebben onder meer nekklachten opgelopen. Vervolgens reed de bestuurder richting de Vijzelstraat en ramde daarop nog twee politiemotoren die stonden als als wegversperring. De bus bleef steken op een van de politiemotoren en vloog in brand.

De bestuurder is met behulp van pepperspray overmeesterd en aangehouden. Bij het incident zijn ook waarschuwingsschoten gelost door de politie.

Op het busje dat de verdachte gebruikte, prijkt de belettering van een glaszettersbedrijf. Het bedrijf zegt niets met het incident te maken te hebben. Zij zouden de bus zo'n twee maanden terug hebben verkocht.