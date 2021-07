Turkije strijdt nog tegen branden in populaire vakantiegebieden

Binnenland

Grote uitslaande brand in Rotterdam, zes woningen onbewoonbaar

In Rotterdam-West is donderdagmiddag brand geweest in meerdere woningen aan de Ruilstraat. Het vuur woedde op de derde etage van een woonhuis en sloeg over, laat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Een persoon die rook had ingeademd moest naar het ziekenhuis. Alle bewoners wisten zelf buit...