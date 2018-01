Bierdouche voor Boef

Bij het Eurosonic Noorderslag festival in Groningen staan ze op 20 januari te popelen om de vrouwenhater te bekogelen met drank. Boef, die bier drinkende vrouwen met rokjes ’hoeren’ noemde, zal daar de volle laag krijgen.

Er is zelfs een Facebookpagina aangemaakt waarin bezoekers worden aangemoedigd het gerstenat rijkelijk te laten vloeien over de Tilburgse rapper.

Boef hoort erbij

De organisatie van Eurosonic is overigens niet van plan Boef te boycotten, zoals andere zalen wel deden. Festivalcoördinator Peter Sikkema vindt de uitlatingen van Boef niet zo erg dat hij niet meer welkom is: „We willen de actuele stand van zaken van popmuziek tonen. Daar hoort Boef gewoon bij,” zegt hij tegen Omroep Brabant.

In een petitie online wordt opgeroepen de artiest toch van de programmering te halen. „Gezien de recente laatdunkende en kwetsende uitlatingen van rapper Boef in de richting van vrouwen lijkt het ons ongewenst dat deze artiest gaat optreden op een festival waar vrouwen en meisjes gewoon een leuke tijd willen hebben, ook als ze een rokje dragen en een biertje drinken.”

Poll

Dagblad van het Noorden hield een poll of Boef wel welkom moet zijn bij Noorderslag. Tachtig procent vindt dat de vrouwenhater niks te zoeken heeft bij het festival.

Op dezelfde dag treedt de rapper ook op bij Time Out in Gemert. Voor die dag is eveneens een evenement op Facebook aangemaakt. Ook daar wacht hem een bierdouche.

